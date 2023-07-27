В Саратове прокуратура заинтересовалась плохими дорогами

Прокуратура Саратова начала проверку соблюдения законодательства о безопасности на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Прокуратура установила, что в том числе из-за плохого состояния дорог в городе увеличилось количество ДТП.

«Многочисленные просадки полотна, открытые люки на дорогах создают не только угрозу повреждения транспортных средств, но и причинения вреда здоровью, жизни участников дорожного движения», — говорится в релизе.

В прокуратуре отметили, что городские власти не справляются с ситуацией, а ресурсоснабжающие компании невнимательно обследуют свои сети на дорогах.

Выше описанные факты, уточнили в ведомстве, подтверждаются публикациями в СМИ и обращениями горожан.

Прокуратура проведет совместные с муниципальным контролем и ГИБДД рейды. По всем выявленным нарушениям примут меры прокурорского реагирования.

Дарья Васенина

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