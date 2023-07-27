ПЗСП отказался от оспаривания отзыва разрешения на строительство дома у школы №94

Жилой дом на ул. Героев Хасана, 87, вблизи школы №94, строиться не будет. Застройщик — структура «ПЗСП-Групп» — ООО СЗ «Дом учителя», оспаривавшая отзыв министерством разрешения на строительство этого дома, отозвала свой иск из арбитража.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По информации с сайта Арбитражного суда Пермского края, ходатайство об отзыве будет рассматриваться на судебном заседании 15 августа. В ПЗСП не комментируют отказ от иска.

Жилой комплекс «Дом учителя» собиралась возводить структура «ПЗСП-Групп» — ООО СЗ «Дом учителя». Участок под комплекс располагается на соседней со школой №94 площадке в Свердловском районе Перми. Разрешение на возведение объекта выдали в декабре 2022 года, а 5 апреля региональное правительство наложило зону ограничений на участок под будущим домом. На ул. Героев Хасана, 87, установили зону действия ограничений по условиям сохранения и планируемого размещения образовательных учреждений.

Приказом краевого минимущества от 31 марта у компании отозвали разрешение на строительство дома. В министерстве заявили, что в связи с жалобами граждан начали проверку проектной документации на предмет влияния строительства на близлежащее здание школы. Застройщик, не согласный с отзывом разрешения, обратился в суд с требованием оспорить соответствующий приказ. Как позднее выяснилось в суде, причиной отзыва разрешения у девелопера стали нарушения требований пожарной безопасности, поскольку забор стройплощадки перегородил пожарный проезд к школе №94.