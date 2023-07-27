Жители Ижевска в среднем спят 6,7 часа

Большинство жителей столицы Удмуртии спит от 6 до 8 часов в сутки. Это следует из опроса, проведенного сервисом SuperJob среди экономически активных горожан с 1 июня по 25 июля 2023 года. Как сообщает пресс-служба сервиса, 23% проводят в постели по 4—6 часов, 9% спят по 8—10 часов, по 1% на сон выделяют меньше 4 часов и больше 10. В среднем опрошенные жители Ижевска спят 6,7 часа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ

Что касается возраста, то дольше спят люди до 24 лет — в среднем 7,2 часа, а из профессиональных групп — менеджеры по персоналу — 7,1 часа. Меньше всего времени отводят на сон операторы колл-центров и водители — в среднем по 6,2 часа.