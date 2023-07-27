В Уфе горел расселенный памятник архитектуры

В Уфе утром загорелся одноэтажный расселенный особняк на улице Карима, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии. Существовала угроза распространения огня на расположенное в соседнем здании медресе, в тушении пожара задействовали 30 человек и 10 единиц техники.

В настоящий момент открытое горение ликвидировано.

Деревянный особняк является выявленным объектом культурного наследия «Дом С.Л. Сахарова (северный, деревянный)». Объект является одним из старейших зданий улицы Мустая Карима. Здание построено в первой половине XIX века в традициях деревянного зодчества.

Наталья Балыкова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте