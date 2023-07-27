Экс-инспектор транспортного надзора в Стерлитамаке обвиняется в получении взятки

Стерлитамакский городской суд рассмотрит уголовно дело в отношении экс-инспектора Западно-Уральского межрегионального управления Ространснадзора по обвинению в получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ), служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) и фальсификации доказательств по административным делам (ч. 1 ст. 303 УК РФ), сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным «Ъ-Уфа», в преступлении обвиняется 52-летняя жительница Стерлитамака Татьяна Павлова, уволившаяся с должности около месяца назад.

По версии следствия, с ноября 2021 по апрель 2022 года инспектор получила переводы на общую сумму 50 тыс. руб. на банковский счет. Деньги ей за предупреждение о предстоящих проверках на дорогах и решение возникающих проблем перечислял индивидуальный предприниматель, занимавшийся пассажирскими перевозками.

«Кроме того, с целью создания видимости привлечения компаний-перевозчиков к ответственности за совершение административных правонарушений в сфере транспорта, она составила фиктивные протоколы в отношении троих водителей маршрутных автомобилей за нарушения, которые они не совершали, влекущие минимальное наказание»,— отмечается в пресс-релизе.

Обвиняемая вину в совершении преступлений не признала.

Наталья Балыкова

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