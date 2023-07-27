Алексей Текслер наградил главного санитарного врача Челябинской области

Главный санитарный врач Челябинской области Анатолий Семенов награжден медалью за «Заслуги перед Челябинской областью» второй степени. Соответствующее постановление губернатора Алексея Текслера опубликовано на портале правовой информации.

Анатолий Семенов возглавляет управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области. Награда ему присвоена за «высокий уровень профессионализма, личный вклад в обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиту прав потребителей».

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