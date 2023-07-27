На площадке ОЭЗ «Пермь» начались инженерные изыскания

На территории особой экономической зоны «Пермь» начались работы по инженерным изысканиям площадки, сообщает сайт компании. Проводятся геодезические, геологические, гидрометеорологические и экологические изыскания. Сбор данных необходим для разработки проектной документации и дальнейшего строительства объектов инфраструктуры ОЭЗ ППТ «Пермь».

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Напомним, победителем конкурса на проведение инженерных изысканий и разработку проекта объектов инфраструктуры ОЭЗ «Пермь» признано АО «Институт “Стройпроект”». Подрядчик должен спроектировать размещение сетей электроснабжения, водоотведения, канализации, связи, теплоснабжения, объектов транспортной инфраструктуры. Все работы требуется завершить к 31 мая 2024 года. Стоимость контракта составляет 175 млн руб.

ОЭЗ «Пермь» была создана постановлением правительства РФ летом 2022 года на территории краевого центра и Пермского муниципального округа. Основная площадка особой зоны расположена на территории промышленного узла «Осенцы». Резиденты ОЭЗ смогут получить льготы в виде пониженной ставки по налогу на прибыль (0% в течение первых пяти налоговых периодов, 5% с пятого по десятый и 13,5% по истечении десяти периодов). Предполагается также их освобождение от части транспортного налога. Первыми резидентами ОЭЗ станут «ОДК — Пермские моторы», компания «Форпласт», «Пермская судоверфь», «Осенцовский сталепрокатный завод» и компания по производству пластмассовых изделий «Стелла групп».