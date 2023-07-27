Сеть «Надомаркет» закроет два магазина в Перми

Сеть магазинов товаров для дома «Надомаркет» сокращает число торговых точек в Перми. Как пишет Business Class, уже закрылся магазин «Надомаркет» в ТРК «СпешиLove» (ул. Спешилова, 114), к закрытию готовится отдел в ТЦ «Садовый mall» (ул. Юрша, 1в). После закрытия двух магазинов в Перми останется один филиал сети — в ТЦ «Радуга» (ул. 1-я Красноармейская, 6).

Как указано на сайте сети, в магазинах «Надомаркет» продаются такие товары для дома, как посуда, сезонные хозяйственные изделия, предметы интерьера и декора, текстиль и прочее. «Надомаркет» работает в 11 городах: Сургуте, Ачинске, Нижневартовске, Архангельске, Ханты-Мансийске и других. В Пермь компания зашла в 2021 году. Управляет сетью ООО «Надомаркет», учрежденное в 2001 году в Красноярске бизнесменом Борисом Смирновым.