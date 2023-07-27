«Металлург» подписал контракт с американским форвардом Люком Джонсоном

Хоккейный клуб «Металлург» заключил контракт с американским нападающим Люком Джонсоном. Соглашение с 28-летним центрфорвардом рассчитано на один сезон, сообщают в пресс-службе команды.

Люк Джонсон начинал хоккейную карьеру в школьной команде Grand Forks Red River High. Впоследствии выступал за команды Lincoln Stars и Университета Северной Дакоты, играл в системе клубов Chicago Blackhawks и Minnesota Wild. Прошедший сезон провел в составе San Jose Barracuda, за который сыграл 67 матчей и заработал 18 очков.

«Всего в Американской хоккейной лиге форвард принял участие в 350 играх и набрал 150 баллов. В Национальной хоккейной лиге на счету Люка 32 матча и два очка»,— отмечают в «Металлурге».



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