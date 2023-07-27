Почти 1500 жителей подтопленных территорий Туапсинского района получили выплаты

Около 1,5 тыс. жителей Туапсинского района, чьи территории оказались подтопленными, получили выплаты от 10 до 100 тыс. руб. Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Telegram-канале.

«Нынешнее лето выдалось неспокойным, проливные дожди подтопили улицы и придомовые территории в ряде районов края. Продолжаем помогать пострадавшим от удара стихии»,— отметил Вениамин Кондратьев.

Он подчеркнул, что жители, которые еще не получили положенные компенсации или считают, что им отказали несправедливо, могут обратиться в администрации своих поселений. В Туапсинском районе также работает горячая линия: 8(918)604-31-31.

В ночь на 12 июля в Туапсинском районе выпало три месячные нормы осадков, которые подтопили 13 населенных пунктов. Стихия повредила электро- и водоснабжение, подтопила дома и придомовые территории.

Выплачивать компенсации начали с 17 июля. Все признанные пострадавшими от непогоды единовременно получили по 10 тыс. руб. По 50 тыс. руб. выплачивают за частичную утрату имущества, по 100 тыс. руб. — за полную.

Татьяна Ручкина

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