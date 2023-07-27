В Новосибирске присяжные в третий раз оправдали обвиняемого в убийстве блогера

Коллегия присяжных Ленинского райсуда Новосибирска вынесла оправдательный вердикт тревел-блогеру Анатолию Гомзякову, который обвинялся следственными органами в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ). Блогер оправдан с формулировкой «за отсутствием события преступления», говорится в аккаунте судов Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте».

В мае и сентябре 2022 года присяжные уже выносили оправдательные вердикты Анатолия Гомзякова, но прокуратура всякий раз добивалась их отмены и пересмотра дела.

События, которые описаны в деле, произошли 2 апреля 2020 года в ЖК «Ясный Берег» в Ленинском районе Новосибирска. Там под окнами многоэтажки было обнаружено тело предпринимателя в сфере рекламы Алексея Хребтова. Расследование установило, что коммерсанта сначала ударили по голове, а затем выбросили с балкона.

По подозрению в убийстве правоохранители задержали тревел-блогера Анатолия Гомзякова, которого предприниматель накануне приглашал к себе в гости. Следствие уверено, что мужчины распивали спиртное, после чего между ними произошел конфликт. Анатолий Гомзяков претензии следствия отрицает.

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Илья Николаев