Олег Гербер избран спикером заксобрания Челябинской области

Депутаты законодательного собрания Челябинской области на заседании 27 июля избрали председателем генерального директора медиахолдинга «Первый областной» Олега Гербера. Его кандидатуру поддержали единогласно.

Место председателя регионального парламента стало вакантным после того, как депутаты 7 июня приняли досрочную отставку Александра Лазарева, занявшего в областном правительстве пост вице-губернатора по связям с новыми регионами.

Олега Гербера в качестве кандидата на пост спикера утвердили на конференции регионального отделения «Единой России» 18 июля. Он набрал 167 голосов членов партии, другой претендент, ректор ЧелГУ Сергей Таскаев – пять.

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