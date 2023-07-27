Партсписок «Коммунистов России» на выборах в Хакасии не зарегистрирован вопреки позиции ЦИК

Избирательная комиссия Республики Хакасии вновь не приняла решение о регистрации или отказе в регистрации списка кандидатов от «Коммунистов России» на выборах депутатов верховного совета региона. Заседание состоялось 27 июля.

По данным «Ъ-Сибирь», для принятия решения не хватило голосов (необходимо, как минимум, восемь). Как сообщал «Ъ-Сибирь», 26 июля Центризбирком по жалобе «Коммунистов России» своим решением обязал ресизбирком зарегистрировать список кандидатов партии не позднее 27 июля.

Напомним, часть членов ресизбиркома согласилась с позицией регионального отделения КПРФ, согласно которой Владимир Грудинин и Николай Разумов не могут баллотироваться от «Коммунистов России», поскольку формально до сих пор состоят в КПРФ. В результате на заседании 19 июля ресизбирком не смог принять решение о регистрации партсписка «Коммунистов России».

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Валерий Лавский