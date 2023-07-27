Движение по Крымскому мосту восстановили спустя более шести часов простоя

По данным на 7 часов, движение по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме в обе стороны. Машины не могли проехать по объекту более шести часов, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова

В полночь затруднений в проезде к досмотровым пунктам с обеих сторон Крымского моста не было. Однако уже через 37 минут движение автотранспорта со стороны Керчи было приостановлено.

К 7 часам движение восстановили. Сейчас с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.

17 июля Крымский мост был атакован двумя украинскими надводными БПЛА. В результате повредилось дорожное полотно на пролетах со стороны Крыма. Сейчас на мосту организовано реверсивное движение по одной полосе.

Татьяна Ручкина

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