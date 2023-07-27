Глава СК поручил возбудить дело о нападении съевшего мухоморы челябинца на фельдшера

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по Челябинской области Петру Решетникову возбудить уголовное дело по факту нападения 40-летнего местного жителя на фельдшера в машине скорой помощи.

«В средствах массовой информации сообщается, что в машине скорой медицинской помощи 40-летний житель города, которому требовалась госпитализация, напал на приехавшего на вызов фельдшера и избил его»,– сообщают в пресс-службе СК.

Как накануне сообщили в управлении Росгвардии по Челябинской области, сотрудники вневедомственной охраны во вторник получили сигнал с тревожной кнопки в автомобиле скорой помощи. Девушка-фельдшер рассказала прибывшим росгвардейцам, что на улице обнаружили мужчину с признаками отравления психоактивными веществами. Не доезжая до больницы, пациент неожиданно напал на нее и нанес удары по лицу.

Задержанный челябинец объяснил росгвардейцам свое состояние тем, что перед этим он ел мухоморы. Его доставили в отдел полиции «Калининский».

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