В Макушинском округе назначили нового начальника полиции

Новым начальником межмуниципального отдела полиции «Макушинский» назначен подполковник Алексей Старыгин. Личному составу, представителям местной власти и правоохранительных структур его представил замначальника управления МВД по Курганской области Алексей Петров, сообщают в ведомстве.

Алексей Старыгин окончил Тюменский юридический институт МВД РФ по специальности «Юриспруденция». Затем служил в отделении полиции «Лебяжьевское».

«Первые годы работал оперуполномоченным группы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, затем – оперуполномоченным уголовного розыска. В течение десяти лет был заместителем начальника отдела полиции “Лебяжьевское”, а с 2021 года – начальником данного отделения полиции»,— поясняют в УМВД региона.

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