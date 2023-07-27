Пермская кондитерская фабрика начнет поставки конфет в Китай

В рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» АО «Кондитерская фабрика “Пермская”» планирует подписание соглашения о сотрудничестве с компаниями из КНР. К поставкам экспортер приступит в сентябре 2023 года. Об этом сообщает краевое минэкономразвития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По словам руководителя отдела продаж АО «Кондитерская фабрика “Пермская”» Николая Урахова, китайские компании, заинтересовавшиеся пермской шоколадной продукцией, являются новыми для фабрики, поэтому на данном этапе работы планируются небольшие объемы поставок.

«В 2023 году возобновились отгрузки нашей продукции в Армению, Азербайджан, Грузию и Эстонию. По КНР сейчас мы находимся на подписании договора с двумя контрагентами, у которых есть интерес к ассортименту традиционных конфет и вафельной продукции. Планируется, что поставки будут осуществляться не менее одного 40-футового контейнера в месяц, что позволит получить около 3 млн руб. Отгрузки планируются на сентябрь»,— рассказал господин Урахов.

Кондитерская фабрика «Пермская» была основана в 1892 году. В начале 1990-х предприятие было преобразовано в ОАО, а в 2016 году стало АО. Сейчас фабрика контролируется Борисом Швайцером, а также бизнесменами Александром Яцковым и Алексеем Пыхтеевым. В общей сложности предприятие выпускает более 120 наименований кондитерских изделий. В основном это шоколадные конфеты, есть в ассортименте фабрики и вафли, пастилки, мармелад и конфеты из фруктового пюре. Предприятие развивает сеть фирменных магазинов. Кроме того, в этом году фабрика планирует в рамках концессии запустить музей шоколадного мастерства в одном из зданий-холмов на пермской эспланаде.