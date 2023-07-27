В Омске сотрудник ФСБ отказался от взятки 100 тыс рублей

Управлением Следственного комитета России по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданина одной из бывших республик СССР, который попытался подкупить сотрудника ФСБ. Об этом рассказала официальный представитель управления Лариса Болдинова.

По данным следственного ведомства, подозреваемый предложил взятку свыше 100 тыс. руб. сотруднику ФСБ. Вознаграждение полагалось за прекращение проводимых в отношении него оперативных мероприятий по делу об организации незаконной миграции, а также возврат мобильного телефона, являющегося вещественным доказательством, и уничтожение других доказательств.

По информации пресс-службы регионального УФСБ, о поступившем предложении оперативный сотрудник сообщил в подразделение собственной безопасности. Там разработали операцию по задержанию мигранта. После передачи денег, которая происходила под контролем спецслужб, подозреваемого задержали с поличным. В отношении него завели уголовное дело о даче взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ).

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Константин Воронов