Спасатели нашли пропавшего в Тыве четырехлетнего мальчика

Четырехлетний мальчик из Тывы, который пропал после того, как вышел погулять в селе Хайыракан Дзун-Хемчикского района, найден, его состояние удовлетворительное, сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram.

«Он обнаружен в 2:30 (мск) в лесном массиве в 2,5 км от села Хайыракан. Состояние удовлетворительное. Сейчас его осматривают медики»,— говорится в сообщении МЧС.

Сообщение о пропаже мальчика поступило в МЧС вечером 25 июля. Ведомство сообщает, что в поисках ребенка приняли участие порядка 400 человек, в ходе поисковой операции использовались беспилотник и тепловизоры.

Эрдни Кагалтынов