ЛДПР подготовила проект о налоговом вычете в 13% для лиц, оплативших лечение участникам военной операции

Депутаты от ЛДПР в Госдуме направят на отзыв правительству РФ законопроект, который предлагает ввести прогрессивный налоговый вычет в размере 13% от потраченной суммы для тех, кто оплатил высокотехнологичное лечение участника военной операции на Украине. Об этом пресс-служба главы ЛДПР Леонида Слуцкого сообщила ТАСС.

К высокотехнологичной медицинской помощи авторы законопроекта, в частности, относят протезирование, клеточные технологии и роботизированную технику.

«В стране большое число патриотов, готовых за свои средства помогать ребятам, получившим ранение в зоне СВО. Дополнительные финансовые преференции позволят включиться большему количеству людей и обеспечить бойцам необходимое лечение»,— приводит слова Леонида Слуцкого его пресс-служба.

Эрдни Кагалтынов