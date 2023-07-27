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Коммерсантъ FM
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СКР возбудил уголовное дело по факту гибели четырехлетнего мальчика в ростовском аквапарке

Следственное управление СКР по Ростовской области возбудило уголовное дело по факту гибели четырехлетнего мальчика в аквапарке в Ростове-на-Дону. Дело возбуждено по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть человека (п. «в» ч. 2 ст.238 УК РФ), сообщила пресс-служба ведомства.

«По данным следствия, 26 июля 2023 года 4-летний мальчик совместно со своей семьей прибыл для проведения досуга в аквапарк. В ходе отдыха ребенок плавал бассейне. Спустя некоторое время мальчика обнаружили в бассейне без сознания. Несмотря на проведенные медицинскими работниками реанимационные мероприятия ребенок скончался»,— говорится в пресс-релизе СКР.

По информации ростовского издания 161.RU, ребенок погиб в ростовском в аквапарке «Осьминожек». По словам очевидицы, никто из посетителей аквапарка не видел, как именно тонул ребенок — увидели, только, когда мальчик всплыл, передает 161.RU.

Эрдни Кагалтынов

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