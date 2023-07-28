Известный химик Фриц Хабер, прославившийся изобретением способа добывания азота из воздуха, произнес речь, посвященную успехам производственной техники в связи с войной. Речь была произнесена на приеме у президента Веймарской республики Фридриха Эберта 20 марта. Представляем выдержки из этой речи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ullstein bild via Getty Images Фото: Ullstein bild via Getty Images

За время войны возник, как блестящий метеор, новый способ приготовления глицерина путем нарушаемого брожения; для потребностей артиллерии необходимо было громадное количество глицерина (нитроглицерин!). В мирное время жиры шли на приготовление пищи и мыла, причем последнее освобождает глицерин; подавляющий процент жиров шел на пищу. Но когда явилась указанная громадная потребность в глицерине, это угрожало и без того сократившемуся до минимума снабжению населения жирами, и вот нас спасла наука биохимии процессов брожения, давшая нам способ добывать из сахарного брожения вместо алкоголя глицерин и альдегид.

Еще до войны был известен способ извлекать пыль из медленно выходящих газов путем проведения последних через электрическое поле высокого напряжения. Но этот способ применялся в самой незначительной степени. Во время войны возникла потребность сделать невидимым дым, выходящий из труб военных пароходов и выдающий их уже на далеком расстоянии. Этот способ был разработан, а теперь он применяется на сотнях заводов (цементных, керамических, по обработке руды). Пыль, ранее вредившая плодородию окрестных полей, теперь утилизируется для химических производств.

Газовые маски тоже помогли полезной науке. Главной составной частью их фильтра являются особые виды искусственного угля. После войны эти фильтры стали применять для выделения из фабричных газов их крайне ценных составных частей, таких как эфир, бензин, алкоголь.

Сплавы легких металлов (алюминия и магнезия) теперь могут заменять твердые металлы заграничного происхождения. Добыча азота из воздуха дала Германии возможность отказаться от чилийской селитры в качестве удобрения.

Произошел переворот во всей системе производства апорганических продуктов: серной кислоты, соляной кислоты, глауберовой соли и селитряной кислоты.

Статья инженера Ф. Давыдова с конспектом лекции профессора Фабера была опубликована в «Известиях» 15 апреля 1923 года.

Публикацию подготовил Алексей Алексеев