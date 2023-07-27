«Казань» не хочет оставаться в долгу

ПСО «Казань» пытается избежать банкротства, которое инициировало республиканское управление Федеральной налоговой службы (ФНС). Строительная компания представила в суд платежные поручения в подтверждение того, что она погашает задолженность. Она, по данным УФНС, к концу прошлого года достигала 4,76 млрд руб. Эксперты не исключают, что налоговики и ПСО «Казань» могут заключить новое мировое соглашение, если «его условия выполняются должником и могут быть в принципе выполнены».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Арбитражный суд Татарстана вновь отложил заседание по рассмотрению заявления республиканского УФНС о вступлении в дело о банкротстве ПСО «Казань». Юрист этой компании Станислав Захаров представил вчера суду платежные поручения на 145 млн руб. «До этого мы еще на 120 млн руб. приобщали. Просим отложить разбирательство для производства сверки расчетов»,— сказал он. Представитель УФНС также попросил перенести разбирательство. Следующее заседание суд назначил на 23 августа.

Напомним, ПСО «Казань» принадлежит экс-депутату Госсовета Татарстана Равилю Зиганшину, который является директором компании. ООО занималось возведением объектов Универсиады-2013, включая стадион «Казань Арена». Кроме того, ПСО строило объекты Иннополиса, Свияжска, различные промышленные сооружения, жилые дома, в том числе по программе соципотеки, транспортные развязки. Компания также получала заказы за пределами Татарстана. К футбольному чемпионату мира 2018 года она возводила стадионы в Самаре и Саранске (Министерство спорта РФ подавало иски к ПСО из-за просрочки исполнения контрактов). С октября 2018 года ПСО «Казань» является генподрядчиком строительства второй очереди космодрома Восточный. Компания обязалась возвести стартовый стол под ракетный комплекс «Ангара» за 38,7 млрд руб. Дирекция космодрома также судилась с ПСО из-за нарушений в его работе. Выручка от продаж ПСО «Казань» в 2022 году составила 12,8 млрд руб. Чистая прибыль достигла лишь 1 тыс. руб. (в 2021 году — 2 тыс. руб.).

Изначально иск о банкротстве ПСО «Казань» подало ООО «Объединенная строительная компания „Ресурс“» (компания признана банкротом), заявив в ноябре прошло года о долге в 219 млн руб. Заседания несколько раз откладывались по ходатайству конкурсного управляющего «Ресурса» Джигита Кадагазова. В итоге 2 мая 2023 года арбитражный суд постановил отказать заявителю в просьбе открыть в отношении ПСО «Казань» процедуру наблюдения, поскольку долг ПСО на сумму 219 млн руб. не был доказан: иск «Ресурса» по нему был направлен на новое рассмотрение. Таким образом заявитель лишился права требовать признания ПСО «Казань» банкротом.

УФНС с заявлением в Арбитражный суд Татарстана обратилось в декабре 2022 года с суммой требований 4,76 млрд руб. Налоговая была вынуждена ждать, пока проверят обоснованность требований первого заявителя. Только в мае суд принял ее заявление в производство.

Предыдущее заседание по этому делу состоялось 5 июня. Из материалов суда следует, что тогда «поступили уточненные заявленные требования», однако новая сумма не называется. Вчера представитель УФНС также не стал называть актуальную сумму налоговой задолженности ПСО «Казань».

В 2018 году УФНС уже пыталось обанкротить ПСО «Казань», предъявив требования на сумму 1,9 млрд руб. Компания объясняла долг задержками выплат по строительству стадионов к футбольному чемпионату. Однако тогда Арбитражный суд Татарстана закрыл дело, утвердив мировое соглашение ПСО с ФНС: объединение пообещало погасить долг в рассрочку до конца 2019 года. Поручительства по мировому соглашению дала семья депутата Зиганшина, предоставив в залог свой бизнес. Был ли закрыт этот долг, налоговая не сообщала.

Позже иски о банкротстве ПСО «Казань» подавало Агентство по страхованию вкладов — конкурсный управляющий Татфондбанка, но в итоге заявление не было принято судом. В 2020 и 2021 годах иски подавали ООО «Стандарт-ойл», а также частные охранные предприятия «Добрыня-патруль» и «Энигма». Производства были прекращены.

Неуплата налогов ПСО «Казань» стала поводом для возбуждения уголовных дел. Первое было открыто в апреле 2021 года. Равилю Зиганшину предъявили обвинение по ч. 2 ст. 199 УК РФ. Сообщалось, что ПСО «Казань» умышленно уклонилось от уплаты НДС на сумму 1,3 млрд руб. в четвертом квартале 2018 года. Господина Зиганшина задерживали, но решением суда он был отпущен под залог 100 млн руб. В начале 2022 года было возбуждено второе уголовное дело, связанное с неуплатой налогов на 2,66 млрд руб. Претензии следствия связаны с выполнением ПСО «Казань» госконтрактов на строительство стадионов к Чемпионату мира по футболу — 2018. Как сообщали в СКР, господин Зиганшин представил в налоговые органы фиктивные сведения по сделкам с семью контрагентами.

«Это классическая борьба за выживание компании, терпящей убытки, и выборочно погашающей задолженность перед кредиторами. Это может продлиться очень долго. Если сумма кредиторской задолженности очень большая, то в конце концов компания падает в банкротство»,— говорит партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков. По его словам, избежать банкротства ПСО «Казань» может «при наличии внешнего существенного финансирования», либо заключив мировое соглашение. При этом эксперт отмечает, что для налоговой «мировое соглашение, если его условия выполняются должником и могут быть в принципе выполнены, выгодно куда в большей мере, чем конкурсное производство».

Кирилл Антонов