Всем сестрам по искам

Между членами семьи экс-гендиректора ПАО «Трест №14» Владимира Мачехина, скончавшегося в 2020 году, возник корпоративный конфликт. Предметом стали доли в ООО «СОК СП „Сосновый бор“», это одна из компаний-операторов одноименного санатория, который прежде принадлежал «Тресту №14». Одной из дочерей господина Мачехина, Маргарите Именных, удалось отсудить компанию у своей сестры Натальи Белобородовой и бывшего члена совета директоров ПАО Павла Шубенцева. Юристы считают, что это не помешает реализации планов госпожи Белобородовой и господина Шубенцева по развитию санатория, о которых они ранее сообщали. Однако если они успели получить от спорной компании какие-то дивиденды, то их, по словам экспертов, придется вернуть.



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Судебный спор по поводу долей в ООО «Спортивно-оздоровительный комплекс санаторий-профилакторий „Сосновый бор“» Маргарита Именных инициировала в феврале текущего года. Ответчиками по делу стали само ООО и Валентина Мачехина, вдова Владимира Мачехина.

Как следует из документов суда, ООО «СОК СП „Сосновый бор“» с уставным капиталом 10 тыс. руб. было учреждено Валентиной Мачехиной в марте 2019 года. В феврале 2022 года по ее единоличному решению уставный капитал общества был увеличен до 1 млн руб. за счет внесения средств новыми участниками: 490 тыс. руб. внесла дочь господина Мачехина, бывшая замгендиректора по развитию ПАО «Трест №14» Наталья Белобородова, еще 500 тыс. руб.— Павел Шубенцев, ранее входивший в состав совета директоров ПАО. В результате доли распределились следующим образом: 50% получил господин Шубенцев, 49% — госпожа Белобородова, 1% — госпожа Мачехина.

В исковом заявлении Маргарита Именных указала, что с момента открытия наследства Владимира Мачехина считает себя наследницей его супружеской доли в ООО «СОК СП „Сосновый бор“», то есть 0,5 доли в уставном капитале общества. Госпожа Именных заявила, что ее никто не известил о собрании, на котором было принято решение о включении в состав учредителей компании новых участников, и не предложил принять участие в увеличении уставного капитала за счет вклада. По мнению истца, это нарушает ее права как наследницы доли в компании. Маргарита Именных потребовала признать решение, принятое на собрании, ничтожным и восстановить Валентину Мачехину в правах единственного участника общества.

В ООО «СОК СП „Сосновый бор“» отметили, что госпожа Именных на момент принятия оспариваемого решения не приобрела статуса участника общества с соответствующими корпоративными правами, поскольку сам наследодатель участником ООО никогда не являлся и такими правами не обладал, а имел лишь имущественные права пропорционально своей супружеской доле. По мнению ответчика, истица не могла унаследовать прав больше, чем имел наследодатель.

Суд этот довод отклонил, указав, что решение о снижении доли Валентины Мачехиной в уставном капитале общества со 100% до 1% напрямую затрагивает имущественные права истицы на унаследованную супружескую долю отца. Исковые требования Маргариты Именных были полностью удовлетворены. Решение об увеличении уставного капитала ООО «СОК СП „Сосновый бор“» и включении в состав его участников новых членов отменено, Валентина Мачехина восстановлена в правах единственного учредителя.

Связаться с Натальей Белобородовой не удалось. Павел Шубенцев пообещал прокомментировать итоги судебного разбирательства позже.

Сам имущественный комплекс санатория-профилактория «Сосновый бор» на Усадебной ул., 55, на Гайве ранее был одним из крупнейших активов «Треста №14». В марте этого года он был продан за 109 млн руб. АО «Маэстро» на торгах в рамках банкротства девелопера. По данным «Ъ-Прикамье», компания «Маэстро» является близкой к Наталье Белобородовой и Павлу Шубенцеву. Управляет сейчас санаторием, по информации на его официальном сайте, ООО «Санаторий „Сосновый бор“», которое было учреждено госпожой Белобородовой и господином Шубенцевым в октябре 2022 года. Тогда же они создали еще одну связанную с санаторием компанию — ООО «Детский оздоровительный лагерь „Сосновый бор“». Павел Шубенцев заявлял, что они с Натальей Белобородовой управляют санаторием на основании договора аренды с АО «Маэстро», которое является самостоятельной компанией. Господин Шубенцев сообщал также, что менять назначение объекта не планируется и учреждение продолжит развиваться как санаторий.

ООО «СОК СП „Сосновый бор“» также по-прежнему работает. У компании имеется лицензия на медицинскую деятельность. По данным «СПАРК-Интерфакс», в период с 2019 года ООО выиграло 23 госконтракта на оказание услуг по санаторно-курортному лечению и организации проживания на общую сумму 71,9 млн руб., в том числе два контракта были выиграны в текущем году. В 2019 году выручка общества составила 26,6 млн руб., чистая прибыль — 3,5 млн руб., с тех пор финансовые результаты ООО не раскрывались.

Старший партнер юридической фирмы Intellect, магистр частного права Роман Речкин считает, что судебный спор вокруг ООО «СОК СП „Сосновый бор“» не станет препятствием для осуществления Натальей Белобородовой и Павлом Шубенцевым их планов. «Решение суда влияет только на имущественные отношения между ними и этой компанией. А именно: если общество распределяло прибыль и выплачивало им какие-либо дивиденды, эти деньги получены Натальей Белобородовой и Павлом Шубенцовым без правовых оснований и могут быть с них взысканы, поскольку получается, что участниками ООО они никогда не являлись и права на получение дивидендов не имели»,— поясняет эксперт. Вопрос об управлении имущественным комплексом «Соснового бора», по словам господина Речкина, решается его собственником — АО «Маэстро». «Видимо, соответствующий договор об оказании услуг по управлению санаторием заключен АО „Маэстро“ с другой организацией — ООО „Санаторий «Сосновый бор»“, поэтому ООО „СОК СП «Сосновый бор»“, независимо от состава его участников, как-либо помешать ООО “Санаторий «Сосновый бор»” исполнять обязательства по договору с собственником санатория вряд ли сможет»,— говорит Роман Речкин.

Екатерина Артемова