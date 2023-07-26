У берегов Крыма прогулочная яхта потерпела бедствие, столкнувшись с затопленным судном

Яхта «Тата» с пассажирами на брту получила пробоину, столкнувшись с затопленным судном у восточного берега Крыма. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Пограничное управление ФСБ России.
К терпящему бедствие судну направился пограничный сторожевой корабль «Коршун».
«Прибывший на место происшествия экипаж обнаружил яхту, которая к этому моменту уже была затоплена на 50%»,— говорится в сообщении.
Пограничники откачали воду с тонущей яхты, обследовали трюмы и обнаружили две пробоины. Судно отбуксировали в порт «Кавказ». Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал.
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