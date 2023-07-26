Zenvo представила 1250-сильный двигатель V12 нового гиперкара Aurora

Компания Zenvo Automotive раскрыла первые подробности о гиперкаре Aurora с гибридной силовой установкой, представив двигатель внутреннего сгорания новинки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Двигатель внутреннего сгорания Zenvo Aurora

Фото: Zenvo Automotive Двигатель внутреннего сгорания Zenvo Aurora

Фото: Zenvo Automotive

Автомобиль получит 6,2-литровый V12 с четырьмя турбинами. Мотор мощностью 1250 л.с. при 8000 об/мин и сможет развивать максимальные обороту до 9800 об/мин, что обеспечит «уникальный саундтрек, которого нет ни у одного другого двигателя на планете».

Новый двигатель станет частью гибридной силовой установки комбинированной мощностью 1850 л.с. в сочетании с электрической составляющей мощностью 600 л.с. Заявлено, что мотор разработан совместно с MAHLE Powertrain и будет соответствовать экологическому стандарту «Евро 7» и сможет работать на синтетическом топливе.

Как отмечает Zenvo Automotive, новый двигатель внутреннего сгорания имеет модульную конструкцию, которая позволит превратить V12 в варианты V8 и V6 для других автомобилей.

На рынок Zenvo Aurora выйдет в двух версиях — дорожной Tur и трековой Agil. Тираж гиперкара составит 100 экземпляров, более трети из которых уже продана. Официальная премьера модели состоится в августе 2023 года.

Максим Вершинин

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