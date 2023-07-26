Петербургский проект стал победителем на форуме в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии состоялось награждение победителей форума «Мой бизнес-лагерь». В номинации «Лучшая экосистема для бизнеса» первое место завоевал Санкт-Петербург. Таким образом город был признан лучшим для развития бизнеса из-за популяризации цифрового подхода к поддержке предпринимательства, сообщается на сайте Центра развития и поддержки предпринимательства Петербурга.

Отдельно жюри форума отметило проект «Петербургский дизайн», который был создан в 2022 году комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле совместно с Центром «Мой бизнес». Проект был запущен для помощи начинающим дизайнерам в развитии их бизнеса.

В рамках «Петербургского дизайна» предпринимателям предоставлялась возможность бесплатного размещения их продукции и товаров в крупных торговых центрах города, а также помощь в продвижении бренда. За год существования проекта более 100 предпринимателей смогли продвинуть свою продукции на площадках торговых комплексов. В последствии это позволило им открыть собственные магазины в различных торговых точках Петербурга.

Ранее Санкт-Петербург занял пятое место в рейтинге эффективности органов исполнительной власти в реализации промышленной сферы. Петербург обошли Москва и область — первое и второе место соответственно, Башкирия — третье место и Краснодарский край — четвертое место.

Полина Кузнецова

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