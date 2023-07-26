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Городские власти готовят дом в центре Перми к расселению

В отношении аварийного дома на Комсомольском проспекте, 94 с 27 июля вводится режим повышенной готовности. Как сообщает официальный telegram-канал мэрии Перми «Пермь Первая», соответствующее решение принято комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС из-за аварийной ситуации, связанной с техническим состоянием несущих конструкций. Предполагается, что будут приняты дополнительные меры по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

Фото: Новый компаньон

Фото: Новый компаньон

Ранее сообщалось, что пермская прокуратура обратилось с иском в суд и потребовало от мэрии экстренно расселить аварийный дом.

Также принято решение о проведении инструментального детального обследования многоквартирного дома и мониторинга несущих конструкций здания на протяжении не менее 6 месяцев. Помимо этого, подрядчику поручено выработать предложения по проведению дополнительных противоаварийных мероприятий, направленных усилению несущих конструкций дома. Жители наиболее опасных для проживания подъездов №1 и №2 могут обратиться за временным размещением в помещениях маневренного фонда города, либо покинуть свои квартиры на время обследования, если у них есть возможность проживать в другом месте.

Четырёхэтажный, шестиподъездный, шлакоблочный дом на Комсомольском проспекте, 94 построен в 1934 году. Здание признано аварийным в 2022 году. Ранее были проведены обследования дома, показавшие постепенное разрушение несущих конструкций здания.

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