Водитель автобуса с 18 детьми в салоне попытался уйти от полиции в Сочи

Водитель автобуса, в салоне которого находились 18 детей пытался скрыться от полицейской погони в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, инспекторы ДПС пытались остановить транспорт для проверки, однако водитель проигнорировал требования сотрудников Госавтоинспекции и попытался скрыться. Автобус догнали, в отношении нарушителя были составлены пять административных протоколов.

Ранее указанный мужчина пытался пройти техосмотр автобуса, но проверка выявила ряд нарушений. Несмотря на неисправности, злоумышленник все же решил отвезти группу детей к железнодорожному вокзалу.

Анастасия Донскова

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