Без вина виноватые

Имущество признанного банкротом предприятия «Приазовский винный дом» выставили на торги. Цена лота — 310,2 млн руб. Открытый аукцион назначен на 28 августа. Торги пройдут в электронной форме на платформе ООО «Балтийская электронная площадка». Организатор торгов — ООО «Тюнер». Данные об этом опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Аналитики считают цену адекватной и отмечают, что самым ценным активом предприятия являются земли, засаженные виноградниками.



Компания «Приазовский винный дом» в мае 2022 года была признана банкротом по иску группы предпринимателей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Ейском районе Краснодарского края, в селе Красноармейском выставлено на продажу имущество винодельни «Приазовский винный дом». Начальная цена составляет 310,2 млн руб. В состав лота входят 10 земельных участков с виноградниками и без, право аренды на две территории подобного типа, 24 единицы автотранспорта, оборудование для производства вина, а также пять товарных знаков: «Азов Вайн», «Азовский замок Шато де Азов», «Михельсталь», «Винная симфония», «Зеленые инвестиции», «Ея».

Как следует из материалов ЕФРСБ, компания «Приазовский винный дом» в мае 2022 года была признана банкротом по иску группы предпринимателей. Всего о своих требованиях заявили 46 кредиторов, среди которых индивидуальные предприниматели, коммерческие структуры и органы власти. Больше всего компания задолжала министерству экономики Краснодарского края — 133,8 млн руб. Минимальная сумма требования составила 30 тыс. руб.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в сентябре 2020 года СУ СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по материалам регионального УФСБ в отношении руководства компании по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). 42% долей владела Эмма Саркисян, 28,8% принадлежало самому обществу, а 25% — Артему Цыганову. В 2017 году предприятием руководила Гаяне Саркисян, а с октября 2018 года — Ирина Андросова. Гендиректора и учредителей «Приазовского винного дома» заподозрили в незаконном получении субсидии на сумму 49,5 млн руб. По данным следствия, в январе 2019 года генеральный директор заключила с индивидуальными предпринимателями фиктивные бестоварные договоры на поставку столбов, проволоки, якорей, кольев на общую сумму свыше 58,7 млн руб., а также фиктивные договоры подрядов на их установку и подвоз. Фактически на земельных участках данные работы не выполнялись.

В феврале 2021 года в уголовном деле против руководства ООО «Приазовский винный дом» были обнаружены новые эпизоды. В результате следствие пришло к выводу, что при мошенничестве с субсидиями, выделенными на закладку и уход за виноградниками, фигурантами было незаконно присвоено более 90 млн руб.

Имущество винодельни «Приазовский винный дом» продается с 2022 года. В июне прошлого года оно выставлялось на торги за 418,3 млн руб., а в июне 2023 года — за 345 млн руб. Торги, назначенные на 20 июля, не состоялись. Повторные торги назначены на 28 августа, а начальная цена лота снизилась на 10,1% — до 310,2 млн руб.

По данным системы «СПАРК-ИНТЕРФАКС», ООО «Приазовский винный дом» было зарегистрировано в 2012 году в Ейском районе. Компания занималась выращиванием винограда, производством вина. По данным ЕГРЮЛ от 29.05.2022, юридическое лицо признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство. Исполняющим обязанности конкурсного управляющего на данный момент утверждена Екатерина Зомба. За 2022 год выручка от продажи составила 59,4 млн руб., чистый убыток — 29,5 млн руб.

Компания «Тюнер», являющаяся организатором торгов, на письменный запрос редакции издания к моменту сдачи публикации в печать, не ответила. Как прокомментировал «Ъ-Кубань» основатель и управляющий партнер адвокатского бюро «Домащенко и партнеры» Роман Домащенко, в Ейском районе стоимость виноградопригодных земель, засаженных виноградниками, может доходить минимум до 300–500 тыс. руб. за сотку, в зависимости от сорта винограда, года посадки виноградной лозы, времени ее плодоношения и других факторов. И чем больше площади земель, тем соответственно, будет выше стоимость таких объектов.

По мнению господина Домащенко, 90% стоимости лота могут составлять именно земельные участки. Оборудование же и другое имущество можно уценять на треть, а то и на половину стоимости. Бренды, которые входят в лот, также не представляют большой ценности. Земля — самый ценный актив, и шансы продать этот объект достаточно высоки. Свой покупатель на него наверняка найдется.

Андрей Пугачев

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