«Мертвые души» довели до суда

В Новосибирске завершилось рассмотрение уголовного дела о хищениях в муниципальном Центре зимних видов спорта. Главный фигурант дела — бывший директор Центра Владимир Бочкарев — обвинялся в фиктивном трудоустройстве своих знакомых. Получая зарплату как «мертвые души» четыре года, они причинили бюджету ущерб на сумму около 3,4 млн руб. Владимира Бочкарева суд приговорил к трем с половиной годам условно, четыре фиктивно оформленных работника получили еще более мягкое наказание. Все подсудимые признали вину и активно сотрудничали со следствием.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: novosib-sport.ru Фото: novosib-sport.ru

Первомайский районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу о хищениях в Центре зимних видов спорта. Об этом сообщила пресс-служба суда. Финансовые махинации в муниципальном учреждении выявили сотрудники регионального управления ФСБ весной 2021 года. По материалам ведомства правоохранительные органы возбудили уголовное дело о растрате (ст. 160 УК РФ). Тогда же был задержан директор Центра Владимир Бочкарев. После четырех месяцев в СИЗО его освободили, на изъятые у него крупные суммы в руб­лях и валюте суд наложил обеспечительный арест.

Согласно версии следствия, с 2018 по 2021 год Владимир Бочкарев фиктивно трудоустроил в возглавляемый им Центр своих знакомых. Они передали ему необходимые документы для приема на работу, подписали трудовые соглашения и оформили банковские карты, на которые перечислялась зарплата. «Мертвые души» числились на ставках заливщика льда, аналитика отдела хоккея с мячом, фигурного катания и керлинга, инструктора-методиста отдела хоккея с шайбой. Фиктивно трудоустроенных работников Данилу Аникина, Сергея Гвоздецкого, Сергея Гурьева и Геннадия Демина правоохранители также привлекли по делу в качестве обвиняемых. Им вменили в вину соучастие в растрате (ст. 33 и 160 УК РФ). Ущерб следствие оценило в 3,42 млн руб.

В феврале 2023 года по делу начался судебный процесс. Как рассказал „Ъ-Сибирь“ гособвинитель, старший помощник прокурора Юрик Варданян, подсудимые признали вину в полном объеме. В прениях сторон прокуратура запросила для них условные сроки, отметив, что обвиняемые возместили ущерб, оказывали активную помощь следствию в раскрытии дела, написали явки с повинной и характеризуются исключительно положительно.

В среду состоялось итоговое судебное заседание. Владимиру Бочкареву, возглавлявшему муниципальное учреждение с 2018 по 2021 год, назначили три с половиной года условно. В течение трехлетнего испытательного срока он должен один раз в два месяца отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.

Для фиктивно оформленных работников наказание оказалось еще мягче. Трем из них присудили штрафы в размере от 20 до 100 тыс. руб., еще одному — два с половиной года условно. Будут ли стороны обжаловать приговор, пока неизвестно.

Центр зимних видов спорта Владимир Бочкарев возглавил в 2017 году. На этом посту он сменил Константина Каширина, в отношении которого правоохранительные органы тогда завели уголовное дело о хищении около 2,2 млн руб. бюджетных средств, выделенных на реконструкцию ледового спорткомплекса «Локомотив». В феврале 2018 года суд назначил ему три года условно.

Константин Воронов