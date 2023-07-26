Сибирь обновит Совфед

В сентябре в Сибирском федеральном округе пройдут выборы шести губернаторов. В трех регионах будут избраны новые составы парламентов. Таким образом, по итогам кампании должны состояться назначения девяти сибирских сенаторов. Как минимум трое действующих сенаторов покинут свои кресла. В числе кандидатов на переназначение на пост сенатора нет Александра Карлина и Елены Мизулиной, представляющих сегодня исполнительную власть, соответственно, Алтайского края и Омской области. Сенатор от законодательного собрания Кемеровской области Дмитрий Кузьмин не участвует в новых выборах.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-губернатор Алтайского края Александр Карлин не вошел в число кандидатов в сенаторы на новый срок

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Экс-губернатор Алтайского края Александр Карлин не вошел в число кандидатов в сенаторы на новый срок

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Независимо от исхода сентябрьского голосования сенаторский корпус ожидают перемены. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко, баллотирующийся на пост главы региона от «Единой России» (ЕР), не включил сенатора Елену Мизулину в список своих кандидатов. «Решили сосредоточиться больше на социальных работниках и тех, кто родился, вырос, и сегодня трудится, и продолжает трудиться в Омске»,— объяснил он свое решение.

Госпожа Мизулина была назначена сенатором в 2015 году еще губернатором Виктором Назаровым. В 2018 году сменивший господина Назарова Александр Бурков продлил ее полномочия. «Знаю, что Елена Мизулина уделяла внимание жалобам общественников, которые о ней хорошего мнения. Но говорить о каком-то системном лоббизме интересов Омской области с ее стороны я не могу»,— сказал „Ъ-Сибирь“ политолог Иван Жуков.

В сентябре этого года будут избраны главы шести сибирских регионов. Голосование пройдет в Алтайском и Красноярском краях, Рес­публике Хакасия, а также Новосибирской, Омской и Кемеровской областях. Кроме того, предстоит избрать депутатов заксобраний Кемеровской и Иркутской областей, верховного совета (ВС) Хакасии. В общей сложности по итогам этих кампаний будут назначены или переназначены на новый срок девять сибирских сенаторов. Напомним, что избранный губернатор назначает сенатора из трех кандидатов, список которых он представляет региональной избирательной комиссии. Членом Совфеда от законодательной власти может стать лишь депутат регионального парламента, который его избирает.

Господин Хоценко предложил кандидатуры уроженца Омской области, а ныне заместителя главы федеральной территории «Сириус» Ивана Евстифеева, главврача Клинического медико-хирургического центра, секретаря регионального отделения ЕР Вадима Бережного и школьного учителя Юлии Чехловой. По мнению господина Жукова, шансы Ивана Евстифеева и Вадима Бережного попасть в Совфед в случае победы господина Хоценко равны.

Покинет после сентябрьских выборов 2023 года сенаторское кресло и Александр Карлин, возглавлявший Алтайский край в 2005–2018 годах. В 2018-м губернатор Виктор Томенко (ЕР) выбрал его сенатором, а в 2023-м, баллотируясь на второй срок, не включил его в список своих кандидатов. Свое решение господин Томенко публично не объяснял. «После назначения на пост сенатора Александр Карлин не играл какой-то значимой роли в общественно-политической жизни края. В основном участие в ней сводилось к присутствию на официальных и праздничных мероприятиях. Если исходить из возраста (Александру Карлину в 2023 году исполнится 72 года.— „Ъ“), то ему пора на пенсию, так что это логичный шаг — не включать его в число кандидатов»,— считает политолог Константин Лукин.

В случае победы господин Томенко будет выбирать сенатора из трех человек: своего представителя в заксобрании Натальи Кувшиновой, депутата Госдумы РФ Ивана Лоора и уже работавшего сенатором в 2008–2014 годах Юрия Шамкова. По мнению господина Лукина, «все три фигуры равнозначны».

Все остальные сибирские сенаторы от исполнительной власти сохраняют шансы остаться на своих местах. В Красноярском крае врио губернатора Михаил Котюков, выдвинутый ЕР на выборы главы региона, внес в число своих кандидатов председателя комитета Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса. Он стал сенатором в 2012 году по решению губернатора Льва Кузнецова. В Сибири сенаторский стаж больше только у Людмилы Нарусовой, представляющей исполнительную власть Республики Тыва (в общей сложности она работает в Совете федерации 17 лет).

В списке Михаила Котюкова также председатель Общественной палаты региона Наталья Грушевская и руководитель штаба краевого отделения Комитета семей воинов Отечества Марина Филиппова. Руководитель коммуникационного агентства Sibmedia Agency Василий Дамов считает переназначение господина Клишаса в случае победы господина Котюкова делом решенным.

В Новосибирской области губернатор Андрей Травников, выдвинутый единороссами на второй срок, в случае победы может вновь предложить место в Совфеде экс-губернатору Владимиру Городецкому. Политолог Владимир Леонтьев считает этот вариант наиболее вероятным. «Второй срок для него более чем реален»,— сказал эксперт „Ъ-Сибирь“. Наряду с Владимиром Городецким в списке кандидатов гос­подина Травникова также главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова и первый вице-спикер заксобрания Андрей Панферов.

Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов (КПРФ), который идет на перевыборы, также вновь включил в список кандидатов на место в Совфеде Валерия Усатюка, впервые назначенного на эту должность в 2018 году. Кроме него, в списке адвокат Олег Земцов и участник СВО, офицер Игорь Мамонтов. Кандидаты губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева (ЕР), который также пошел на второй срок, пока неизвестны. В настоящее время исполнительную власть региона в сенате представляет Алексей Синицын.

Не все действующие сенаторы от трех сибирских региональных парламентов будут бороться за депутатские мандаты на этот раз. В Кемеровской области еще на этапе праймериз ЕР член Совфеда Дмитрий Кузьмин уступил ветерану СВО Константину Огию и не попал в число кандидатов в депутаты местного парламента. В Хакасии сенатор Александр Жуков возглавил территориальную группу кандидатов-единороссов №13.

В Иркутской области сенатор Сергей Брилка стал кандидатом в депутаты заксобрания от ЕР лишь под третьим номером в территориальной группе №14, но его шансы на новый мандат остаются высокими. «Теоретически это надежная проходная строка, так как региональную группу №14 возглавляет действующий мэр города Усолья-Сибирского Максим Торопкин, который вряд ли сменит кресло главы на депутатское. На втором месте в списке депутат заксобрания Степан Франтенко, он же выдвинут одномандатником в данном округе. Да, Сергей Брилка фактически замыкает тройку в региональной группе, в реальности же он окажется первым претендентом на получение мандата в ней в случае вы­игрыша Степана Франтенко в одномандатном округе»,— пояснил „Ъ-Сибирь“ источник, близкий к ЕР.

Валерий Лавский; Влад Никифоров, Иркутск