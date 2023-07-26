Прокуратура проверит информацию о невыплате зарплаты водителям в Переславле

Переславская межрайонная прокуратура организовала проверку по информации о невыплате заработной платы водителям общественного транспорта в Переславле-Залесском. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В соцсетях появилась публикация, в которой сообщается о том, что водители автобусов в Переславле на протяжении нескольких месяцев не получают заработную плату. По данной информации прокуратура Ярославской области поручила межрайонной прокуратуре провести проверку.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства об оплате труда. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация поставлена прокуратурой области на контроль»,— говорится в сообщении прокуратуры.

Алла Чижова