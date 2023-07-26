Компания из Санкт-Петербурга реконструирует очистные сооружения Липецка за 2 млрд рублей

«РВК-Липецк» (совместное предприятие ГК «Росводоканал» и ВЭБ.РФ) выбрал субподрядчика для реконструкции очистных сооружений переданного компании в концессиию муниципального предприятия «Липецкая станция аэрации». Эту работу выполнит ООО «Иннотехмаш» из Санкт-Петербурга, сообщается на портале госзакупок. Компания снизила начальную цену контракта, слегка превышающую 2 млрд руб., на 35 млн руб. Итоговая сумма составляет почти 2 млрд руб.

Субподрядчику нужно будет скорректировать проектную документацию, выполнить строительно-монтажные и пуско-наладочные работы в 2023-2024 годах. Точные сроки исполнения контракта не уточняются. Гарантия на работы составит пять лет.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Иннотехмаш» было зарегистрировано в 2015 году. Уставный капитал — 500 тыс. руб. Основной вид деятельности — оптовая торговля машинами и оборудованием. 85% компании принадлежит ее генеральному директору Аркадию Логинову, еще 15% — Владимиру Снежкину. Выручка ООО в 2022 году составила 378 млн руб. (в 2021-м — 82,3 млн руб.), чистая прибыль — 7,9 млн руб. (в 2021-м — 13,9 млн руб.).

Структура «Росводоканала» стала победителем конкурса на заключение 49-летней концессии на реконструкцию очистных сооружений Липецка. Объем вложений в этот проект всего оценивается в 4,2 млрд руб. Также структура «Росводоканала» взяла в концессию городские сети водоснабжения и водоотведения.

Подробнее о проекте — в материале «Ъ-Черноземье»

Алина Морозова

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