В Сочи начали проверку по факту травмирования людей при взрыве газа в частном доме

В Сочи начали проверку по факту травмирования людей при взрыве бытового газа в частном доме в поселке Дагомыс. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, 22-летяя родственница хозяина дома и ее 23-летний знакомый готовили пищу на кухне, когда произошел «хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием». Молодых людей с различными травмами доставили в больницу. На месте работают следователи-криминалисты.

Ранее о происшествии сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В ведомстве уточнили, что пожар произошел в трехэтажном частном доме в селе Сергей Поле.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram