Nikoliers: в Петербурге отмечается прирост номеров в апарт-отелях

Более четверти (27%) от общего числа номеров в гостиницах категорий «три звезды» и «четыре звезды» в Санкт-Петербурге занимают набирающие в городе популярность апарт-отели. В первом полугодии 2023 года в этом сегменте было открыто 301 новое помещение, в то время как традиционные гостиницы пополнились на 62 номера, о чем сообщает консалтинговая компания Nikoliers.

Также, по мнению аналитиков, в Петербурге продолжается тенденция преобразования исторических зданий и памятников культуры в гостиницы и апарт-отели. Так, по данным компании, в ближайшем будущем в городе ожидается открытие нескольких новых объектов в исторических зданиях, в том числе — отель Cosmos Selection на 24 номера и «Academia особняк Shuvaloff» на 65 номеров.

По состоянию на начало июля 2023 года, общее количество номеров в апарт-отелях Петербурга превысило 7 500 юнитов, уточняют в пресс-службе компании. «В сегменте классифицированных апартаментов сформировался пул профессиональных управляющих компаний, развивающих уже узнаваемые на гостиничном рынке сетевые бренды. Они активно наращивают номерной фонд и свое присутствие в регионах и мире с помощью собственных девелоперских проектов или франшиз»,— отмечает операционный директор департамента стратегического консалтинга Nikoliers Игорь Кокорев.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что высокий спрос и снижение активности девелоперов привели к рекордной нехватке сухих складов в Петербурге и Ленобласти.

Елизавета Горовая

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