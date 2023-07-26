По факту смерти ребенка в детском лагере завели уголовное дело о халатности

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка в детском оздоровительном лагере Саткинского района. 11-летний мальчик скончался сегодня. Как сообщают в региональном управлении СК, дело возбуждено по факту халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

«При осмотре места происшествия рядом с ребенком обнаружен баллончик с газосодержащей смесью»,- говорится в сообщении Следственного комитета.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в ходе расследования дадут уголовно-правовую оценку действиям ответственных должностных лиц.