Экс-начальнику астраханского центра обеспечения МВД предъявили обвинение в двухмиллионной взятке

В Астрахани предъявили обвинение во взятке (ч. 6 ст. 290 УК РФ ) бывшему начальнику ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

По данным силовиков, госслужащий в декабре 2022 года получил от предпринимателей 2 млн руб «за способствование в заключении контракта на поставку бензина». Предпринимателю также предъявили обвинение в даче взятки в особо-крупном размере (5 ст. 291 УК РФ).

Согласно данным Kartoteka. ru, в декабре 2022 года казенное учреждение возглавлял Николай Евдокимов, данных о вступлении в должность нового начальника нет.

Правоохранители отмечают, что в пресечении деятельности учувствовали сотрудники УФСБ России по Астраханской области.

Никита Маркелов

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