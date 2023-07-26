Жюри присяжных в Лондоне признало Кевина Спейси невиновным по делу о сексуальном насилии

По итогам четырехнедельного разбирательства в уголовном суде в Лондоне жюри присяжных признало американского актера Кевина Спейси невиновным по делу о сексуальном насилии в отношении четверых мужчин. Как сообщает Reuters, актер был оправдан по девяти пунктам, включая насильственные действия сексуального характера. Выслушав вердикт присяжных, 64-летний Кевин Спейси расплакался прямо в зале суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кевин Спейси

Фото: Susannah Ireland, Reuters Кевин Спейси

Фото: Susannah Ireland, Reuters

Дело в отношении господина Спейси в Лондоне было заведено в мае 2022 года по обвинению в сексуальном насилии в отношении троих мужчин. По заявлению прокуратуры, все эти действия актер совершал в отношении истцов между 2004 и 2013 годами в Великобритании, в период его работы в театре «Олд Вик» в Лондоне. В ноябре того же года после проведения дополнительного расследования к делу были добавлены обвинения еще от одного мужчины. Как утверждала сторона истца, с ним связаны семь эпизодов сексуального насилия и принуждения к сексу в период с 2001 по 2004 год.

Это уже не первое дело в отношении американского актера по обвинениям в домогательствах и насильственных действиях сексуального характера. Однако ни по одному из них он не был признан виновным. Скандал вокруг актера разгорелся в 2017 году, когда в сексуальных домогательствах Кевина Спейси обвинили несколько участников съемок сериала «Карточный домик». Тогда актер был отстранен от съемок и уволен с поста исполнительного продюсера сериала. В августе 2022 года суд обязал актера выплатить создателям «Карточного домика» $31 млн. Netflix оценивала свои потери в $39 млн.

Первый иск к Кевину Спейси подал в том же 2017 году актер Энтони Репп, утверждавший, что господин Спейси домогался его в 1986 году, когда Энтони Реппу было всего 14 лет. Это дело было закрыто из-за того, что истец не смог представить доказательства. За эти годы несколько уголовных дел в отношении Кевина Спейси были прекращены по разным причинам, в том числе из-за отказа истцов давать показания и отзыва исков истцами. А в мае 2021 года было объявлено, что актер возвращается в кино.

Алена Миклашевская