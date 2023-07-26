Двое жителей Ростова задержаны за производство наркотиков для сбыта в особо крупных размерах

Сотрудники УФСБ Ростовской области задержали двоих жителей Ростова-на-Дону, подозреваемых в производстве с целью сбыта синтетических наркотиков в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Данные подозреваемых не раскрываются.

Мужчины организовали производство запрещенных веществ на территории частного домовладения. Продукцию они производили для одного из интернет-магазинов, продающих наркотики. При задержании у них было обнаружено 31 кг наркотика «альфа-PVP»,, химическое оборудование и прекурсоры.

Против производителей запрещенных веществ возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов).

Анастасия Назарова