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Помощник президента РФ Максим Орешкин посетил индустриальный парк «Станкомаш»

В Челябинск с рабочим визитом приехал помощник президента России Максим Орешкин. Как сообщают в пресс-службе областного правительства, вместе с губернатором Алексеем Текслером он посетил индустриальный парк «Станкомаш».

Помощнику президента рассказали о полном цикле машиностроительного производства на предприятиях-резидентах парка. Промышленная группа КОНАР организовала в нем выпуск оборудования, агрегатов и деталей для проектов федерального значения в нефтегазовой отрасли, энергетике и судостроении.

В научно-техническом центре КОНАР Максиму Орешкину показали криогенные испытания на первом в стране специализированном стенде испытаний трубопроводной арматуры для крупнотоннажных заводов по производству сжиженного природного газа.

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