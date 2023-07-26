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Сотрудникам птицеводческого комплекса в Татарстане выплатили 23 млн рублей долгов по зарплате

В Пестречинском районе Татарстана работникам птицеводческого комплекса «Ак Барс» выплатили свыше 23 млн руб. долгов по зарплате. Об этом сообщила прокуратура региона.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Ведомство установило, что свыше 1 тыс. сотрудников комплекса не получили зарплату за март этого года. Сумма долгов превысила 23 млн руб.

По результатам проверки в адрес директора предприятия вынесли представление об устранении нарушений законодательства. Также в отношении него возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.

После вмешательства ведомства трудовые права сотрудников комплекса были восстановлены, а долги были выплачены полностью.

"Ъ-Казань"

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