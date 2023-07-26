На Кубани объем бюджетной финансовой поддержки участников СВО превысил 4 млрд рублей

Из бюджета Краснодарского края на выплаты мобилизованным, контрактникам и добровольцам направлено около 4,5 млрд руб., эти данные были озвучены в ходе встречи главы региона Вениамина Кондратьева с заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Все мобилизованные, добровольцы и контрактники, направленные в зону специальной военной операции из Краснодарского края, получили разовые выплаты по 100 тыс. руб., сейчас рассматривается возможность увеличения суммы выплаты до 200 тыс. руб. Кроме того, семьи участников СВО могут получить до 105 тыс. руб. на газификацию своих домов, этой мерой уже воспользовались 69 семей.

Краснодарский край постоянно оказывает помощь воинским частям, говорится в сообщении пресс-службы администрации Кубани. По согласованию со штабом Южного военного округа регион закупает военно-техническое имущество: снаряжение, квадрокоптеры, автомобили, камеры видеонаблюдения.

Анна Перова, Краснодар