«Нижне-Волгаводхоз» ищет подрядчика на расчистку участка Волгоградского водохранилища

Филиал «Нижне-Волгаводхоз» объявил аукцион на расчистку русла Волги в районе поселка Прибрежный в Энгельсском районе Саратовской области. Соответствующий конкурс опубликован на сайте «Госзакупки».

За 67,2 млн руб. подрядчик должен будет удалить водоросли на площади в 8,2 га, убрать 56,5 тыс. кубометров донных отложений и уничтожить почти 3 тыс. береговых деревьев.

В карточке торгов уточняется, что работы направлены на «на восстановление и экологическую реабилитацию Волгоградского водохранилища».

Расчистка пройдет в два этапа: с момента подписания контракта до 22 декабря 2023 года, а затем — с 9 января по 20 декабря 2024 года. Прерваться придется на нерест — с 20 апреля по 10 июня 2024 года.

Никита Маркелов

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