Пермский край отправил в зоне СВО десять бронированных «Нив»

Из Пермского края в ЛНР был направлен один из крупнейших гуманитарных грузов, предназначенный участникам СВО и жителям Северодонецка, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба губернатора пермского края Фото: пресс-служба губернатора пермского края

В составе гумпомощи 10 транспортных средств – бронированных «Нив» с маскировочными сетями. Броневики, а также спальные мешки, туристические коврики, резиновые сапоги, средства гигиены, медицинские аптечки поступят в воинские части. Для Северодонецка - оборудование для организации работы школ, подарки для первоклассников, продукты и другой гуманитарный груз.

Для поддержания боевого духа на передовую отправлены письма, рисунки, плакаты и поделки детей и взрослых из Пермского края.

Груз был сформирован с помощью пермяков, общественных объединений , коммерческих и госорганизаций, в том числе ГТРК «Пермь», регионального Народного фронта, АНО «МОЛОТ» и Роскомнадзора. Также в сборе и координации работы участвовали краевые министерства и ведомства – территориальной безопасности, информационного развития и связи, образования и науки, транспорта, социального развития, Инспекция государственного жилищного надзора .