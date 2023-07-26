На «Красную Поляну» приходится более половины трафика российских игорных зон

Ассоциация операторов индустрии развлечений и спортивно-зрелищных мероприятий (АИРИС) подвела итоги работы действующих игорных зон России с момента их открытия в 2015 году, сообщает пресс-служба игорной зоны «Красная Поляна». За 8 лет в российских игорных зонах побывали 7,4 млн человек, из них почти 4 млн гостей посетили игорную зону «Красная Поляна» в Сочи.

Аналитика АИРИС о развитии отрасли не учитывает данные о первой российской игорной зоне «Азов-Сити», действовавшей в Краснодарском крае с 2010 года и ликвидированной с 1 января 2019 года. Без учета «Азов-Сити» первыми участниками рынка стали зоны «Приморье» на Дальнем Востоке и «Сибирская Монета» на Алтае, которые начали принимать гостей осенью 2015 года. В декабре 2016 года заработала игорная зона «Янтарная» в Калининградской области. В 2017 году открылась игорная зона «Красная Поляна» в Сочи.

По данным АИРИС, лидерами по количеству иностранных гостей являются игорные зоны во Владивостоке и Сочи. Игорную зону «Приморье» с момента основания посетило более 500 тыс. иностранцев, в «Красной Поляне» отдохнули 427 тыс. зарубежных гостей. «Янтарная» и «Сибирская монета» значительно уступают по этому показателю, приняв в среднем по 7, 2 тыс. иностранцев.

Анна Перова, Краснодар