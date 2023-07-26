В Саткинском районе в детском лагере умер ребенок

Сегодня днем в Саткинском муниципальном районе в детском оздоровительном лагере имени Лаптева умер ребенок 2012 года рождения. У него внезапно остановилось дыхание.

Как сообщают в правительстве Челябинской области, губернатор Алексей Текслер поручил установить обстоятельства случившегося. Проверку проводит Следственный комитет, также работает региональная межведомственная комиссия по организации отдыха и оздоровления детей.

В областном минздраве сообщили, что фельдшер лагеря до приезда скорой помощи и прибывшая бригада провели все необходимые реанимационные мероприятия, однако спасти ребенка не удалось.