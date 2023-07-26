Суд ЕС постановил снять санкции с экс-генпрокурора Украины Пшонки

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка (занимал должность с ноября 2010 по февраль 2014 года), который бежал из страны после смены власти, выиграл судебный процесс об исключении его из санкционного списка Евросоюза, сообщает агентство Bloomberg.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Пшонка

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Виктор Пшонка

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Отмечается, что суд ЕС отменил решение о санкциях против Виктора Пшонки и его сына, сославшись на ошибки в оценке и сомнения в том, что они были основаны на достаточно «прочной фактической базе».

Поводом для введения санкций против бывшего чиновника стали возбужденные против него на Украине уголовные дела о растрате государственных средств и их незаконном выводе за пределы страны (в 2019 году украинский суд заочно приговорил Виктора Пшонку к 13 годам лишения свободы по этим обвинениям). Как поясняет Bloomberg, Европейский суд сомневается, что судебные власти Украины обеспечили право Виктора Пшонки на защиту.

Виктор Пшонка был генеральным прокурором Украины при президенте Викторе Януковиче. После его свержения в 2014 году бывший генпрокурор уехал вместе с сыном в РФ. Украина неоднократно просила о выдаче господина Пшонки, но российские власти отказались это сделать.

После того как экс-генпрокурор покинул страну, в его доме на Украине нашли предметы роскоши, иконы и вазы, а также портрет самого Виктора Пшонки в образе Цезаря в золотой раме.

Чиновники Еврокомиссии и других органов ЕС решение суда о снятии санкций с бывшего генпрокурора Украины не комментируют.

В сентябре 2022 года Совет Евросоюза исключил экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра из черного списка за «растрату государственных средств Украины или злоупотребление служебным положением». Санкции в отношении Александра и Виктора Януковичей были введены Европейским союзом в 2014 году вскоре после того, как бывший украинский президент покинул страну и переехал в Россию.

Александр Кислов