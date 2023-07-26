В Ижевске ограничат движение на пересечении Ленина и Карла Маркса с 28 июля по 13 августа

В столице Удмуртии на ул. Ленина, на участке между улицами К. Маркса и В. Сивкова ограничат движение транспорта. Трамваи будут ходить в привычном режиме. Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, на территории обновят подземные теплотрассы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Для повышения надежности подачи тепла в 11 жилых домов и зданий, энергетики планируют обновить 1,5 км трубопроводов отопления и ГВС. Ремонт пройдет в несколько этапов.

С 20:00 28 июля до 23:00 30 июля будет полностью закрыт проезд на участке на ул. Ленина по направлению из Центра города.

С 8:00 31 июля до 23:00 11 августа перекроют движение в районе крайней левой полосы движения от Центра. Проехать можно будет по крайней правой полосе.

С 20:00 11 августа до 23:00 13 августа полностью закроют проезд транспорта на части ул. Ленина в сторону Центра.