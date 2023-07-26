Прокурор Губахи возглавил надзорный орган в одном из районов Донецка

Прокурор Губахи Василий Юдин в июне покинул должность, сообщил сегодня сайт городского округа. По информации мэрии, прокурор изъявил желание продолжить госслужбу в Донецкой народной Республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vestnik-prokurorperm.ru Фото: vestnik-prokurorperm.ru

«В июне 2023 года приказом Генерального прокурора РФ Василий Юдин освобожден от должности прокурора города Губахи и назначен на должность прокурора в одном из районов города Донецк в Донецкой народной Республике», говорится в сообщении.

Господин Юдин возглавлял прокуратуру Губахи с 2021 года.